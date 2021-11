Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall, Radfahrerin schwer verletzt

Greven (ots)

Am Samstag (27.11.) ist es in Reckenfeld auf der Grevener Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 75-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen 12.30 Uhr wollte eine 24-jährige Grevenerin in Höhe der Hausnummer 5 von einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Grevener Landstraße fahren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die 75-jährige Frau, ebenfalls Grevenerin, mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung in Fahrtrichtung Greven. Dort kollidierte sie mit dem VW Golf der 24-jährigen und stürzte. Die Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des VW Golf blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

