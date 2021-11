Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall; Pkw überschlägt sich

Emsdetten (ots)

Am Freitag (26.11.) ist es gegen 23.25 Uhr auf der Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Neuenkirchenerin schwer verletzt. Die 26-Jährige war mit ihrem Opel Corsa auf der Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Emsdetten unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und gelangte auf den Grünstreifen. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Der Opel fuhr dann durch eine Hecke und kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Die Neuenkirchenerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand ersten Erkenntnissen zufolge einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell