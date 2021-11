Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Fahrrad und Pedelecs aus Gartenhütte und Schuppen gestohlen

Lienen (ots)

An der Steegenbreede und an der Gartenbreede haben unbekannte Täter in Nacht zu Donnerstag (25.11.21) aus einer Gartenhütte sowie aus einem Schuppen insgesamt drei Fahrräder gestohlen. Die Straßen liegen in einer Wohnsiedlung im Osten von Lienen. An der Steegenbreede hebelten Unbekannte zwischen 21.00 Uhr am Mittwochabend und 06.15 Uhr am Donnerstagmorgen eine verschlossene Gartenhütte auf. Aus der Hütte entwendeten sie ein graues Mountainbike. An der Gartenbreede verschafften sich Unbekannte zwischen 16.00 Uhr am Mittwoch und 10.00 Uhr am Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Schuppen. Entwendet wurden zwei Pedelecs - ein graues und ein weißes des Herstellers Stevens - samt Ladegeräten. Der Sachschaden der beiden Diebstähle liegt im höheren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Hinweise bitte an die Wache in Lengerich unter Telefon 05481-9337-4515.

