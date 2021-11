Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Münzautomaten aufgehebelt

Mettingen (ots)

An der Westerkappelner Straße kurz vorm Kreisverkehr Hügelstraße/Papiermühlenweg haben unbekannte Täter an einer Tankstelle zwei Münzautomaten aufgehebelt. In der Zeit zwischen Mittwoch (24.11.21), 22.00 Uhr und Donnerstag (25.11.21), 06.00 Uhr brachen sie gewaltsam die Automaten einer Vorsprühanlage sowie eines Staubsaugers im Bereich der Waschanlage auf. Es wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen. An den Automaten entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden bei der Polizei in Ibbenbüren entgegengenommen unter Telefon 05451/591-4315.

