Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (24.11.21) hat sich in der Zeit zwischen 08.00 und 10.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Das Gehwegpflaster an der Johannisstraße im Einmündungsbereich des Kuckuckswegs wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten die Polizeiwache Ibbenbüren zu kontaktieren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell