Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuer und Flamme - wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Jena (ots)

Feuer und Flamme stand am Montagnachmittag der Mercedes einer 35-Jährigen. Die junge Frau war im Bereich der Binswangerstraße unterwegs, als sie von Passanten daraufhin gewiesen wurde, dass ihr Pkw sehr stark qualmt. Als die 35-Jährige ihr Fahrzeug dann abstellen wollte und dieses zum Stillstand brachte, schlugen sofort Flammen aus dem rechten Motorraum und der Mercedes geriet in Vollbrand. Die Flammen schlugen in der Folge auf ein weiteres Fahrzeug über, wodurch auch bei dem Ford wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Ein dahinterstehender Pkw wurde durch die Hitzentwicklung zwar ebenfalls beschädigt, allerdings gelang es dem Besitzer noch den Pkw rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu entfernenund konnte so noch größeren Schaden verhindern. Glücklicherweise wurden keine Personen durch den Brand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Aktuell wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

