Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus einem geparkten Pkw

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht von Freitag (26.11.2021) auf Samstag (27.11.2021) zwischen 20:30 Uhr und 10:45 Uhr haben unbekannte Täter aus einem Audi das Lenkrad, weitere Bedienteile und Sensoren aus der Stoßstange entwendet. Das Fahrzeug parkte zur angegebenen Zeit an der Emslandstraße. Angaben zur Schadens- oder Beutehöhe liegen aktuell noch nicht vor. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05451/591-4315 bei der Polizeiwache Ibbenbüren zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell