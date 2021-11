Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Containerbrand

Ochtrup (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Sonntag (28.11.2021) gegen 06:40 Uhr ein mit Sperrmüll beladener Container am Pröbstinghoff. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Obwohl der Container zwischen zwei Wohnhäusern stand, entstand kein Gebäudeschaden. Da der Container jedoch in direkter Nähe zu den Wohnhäusern in Brand geraten war, überprüfte die Feuerwehr vorsichtshalber den CO-Gehalt in den Wohnungen. Dieser war jedoch nicht besorgniserregend. Da die Brandursache unklar ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02553/9356-4155 bei der Polizei in Ochtrup zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell