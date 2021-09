Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen-Waldkirch: Alkohol macht uneinsichtig

Freiburg (ots)

Nach Erfahrungen der Polizei enthemmt Alkohol nicht nur, sondern macht einige Zeitgenossen aggressiv und auch uneinsichtig.

Ein Autofahrer meldete der Polizei am späten Donnerstagabend, dass auf der Schnellstraße bei Denzlingen ein Auto im "Schneckentempo" Schlangenlinien fahre. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Gefahrenabwehr konnte die Polizei den Autofahrer in Denzlingen kontrollieren. Schnell war klar, dass vorausgegangener Alkoholkonsum die Ursache für die Fahrweise gewesen sein dürfte.

Der mit knapp zwei Promille berauschte Mann zeigte sich ob der Bemühungen und Maßnahmen der Polizei völlig uneinsichtig und verhielt sich äußerst aggressiv.

Nachdem ihm dann der Führerschein abgenommen und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde, sollte er eigentlich wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Allerdings wollte der nun wegen mehrerer Delikte straffällig gewordene Mann nicht mehr nach Hause.

Vielmehr kam er nach kurzer Zeit wieder zu Fuß zum Polizeirevier zurück und überkletterte das Hoftor des Polizeireviers, was an sich schon eine Straftat darstellen kann.

Weil er weder rein, noch raus wollte und in immer aggressiver werdendem Ton weit nach Mitternacht die Nachtruhe der Nachbarschaft stark störte, musste er bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell