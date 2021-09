Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Täterfestnahme nach Handydiebstahl

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 22.09.2021, befand sich gegen 23:30 Uhr ein Mann in der Bertoldstraße vom Bertoldsbrunnen kommend in Richtung Stadttheater. Auf Höhe Platz der alten Synagoge wurde dieser nach eigenen Angaben zunächst durch zwei Unbekannte angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Hier wurde er durch einen dieser auch an Armen und Oberkörper angefasst. Kurz darauf bemerkte der 22-Jährige das Fehlen seines Handys, welches sich in seiner Jackentasche befand.

Der Geschädigte verfolgte die Täter und rief die Polizei. Durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Freiburg-Nord konnte der Tatverdächtige kurz drauf in Tatortnähe festgenommen werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Mann marokkanischer Herkunft. Er ist der Polizei bereits wegen diverser Delikte im Bereich der Eigentums- und Gewaltkriminalität bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell