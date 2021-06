Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Diebstahl von Fahrzeugteilen

Ratzeburg (ots)

15. Juni 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.06.2021 - Mölln

Heute früh, gegen 01:40 Uhr kam es im Grambeker Weg in Mölln zu einem versuchten Diebstahl von Fahrzeugteilen. Durch einen aufmerksamen Zeugen gelang es den Beamten der Polizeistation Mölln daraufhin zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sich zwei Personen auf einem Parkplatz im Grambeker Weg in Mölln an einem BMW zu schaffen. Angesprochen durch den Zeugen flüchteten beide Männer in Richtung Heinrich-Langhans-Straße.

Die alarmierten Einsatzkräfte sowie ein Diensthund nahmen umgehend die Verfolgung auf. Dank der guten Personenbeschreibung konnte ein Tatverdächtiger wenig später am Möllner Bahnhof vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 23-jährigen Reinfelder. Während der Tatortaufnahme im Grambeker Weg wurden die Beamten auf einen unverschlossenen Iveco-Transporter aufmerksam. Auf den vor Ort erschienenden 25-jähriger Fahrzeugnutzer aus Lübecker passte die weitere Personenbeschreibung des zweiten Tatverdächtigen, so dass auch er vorläufig festgenommen wurde.

In Tatortnähe fanden die Polizisten die während der Flucht weggeworfenen Werkzeuge zum Ausbau von Fahrzeugteilen.

Nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Festgenommenen entlassen.

Sie werden sich nun wegen des versuchten Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell