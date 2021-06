Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Kiosk

Ratzeburg (ots)

14.06.2021 - Ahrensburg

Am 14.06.2021, gegen 02.05 Uhr, kam es in der Hagener Allee in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte durch die rückwärtig gelegene Tür des Kiosk in den Verkaufsraum zu gelangen. Das gewaltsame Eindringen in den Kiosk misslang jedoch, da dieser gegen Einbrüche besonders gesichert war. Trotzdem verursachte der Täter einen Sachschaden von ca. 450,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Einbruch.

Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Wem ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Manhagener Allee eine verdächtige Person aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell