Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter bei Diebstahl überrascht

Ratzeburg (ots)

13.06.2021 - Ammersbek

Am 13.06.2021, gegen 13.10 Uhr, kam es im Pappelweg in Ammersbek zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus.

Ein noch unbekannter Täter drang auf bislang unbekannte Weise in das Haus ein. Im Gebäude durchsuchte er mehrere Zimmer. Die Hauseigentümerin war zum Zeitpunkt der Tat mit Arbeiten im Garten beschäftigt. Als sie diese beendet hatte und wieder ins Haus ging, traf sie den Täter im Obergeschoss des Hauses an. Der Dieb flüchtete daraufhin mit etwas erbeutetem Schmuck zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Wert des Stehlgutes steht noch nicht fest.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 1,80 m groß - ca. 45 Jahre alt - kräftig - kurze, an der Seite rasierte Haare (Irokesenschnitt / Undercut)

Er war bekleidet mit:

- Grauer Jacke - Shorts Er führte eine weiße Plastiktüte mit sich.

Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Diebstahl.

Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Wem ist am Sonntag im Pappelweg oder der Umgebung eine verdächtige Person aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell