Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Letmathe (ots)

Am 17.07.2021 wurde eine 59-jährige Hagenerin Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau war im Bereich der Hagener Straße unterwegs. Ein unbekannter Täter hatte unbemerkt den Rucksach der Geschädigten geöffnet und die Geldbörse entnommen. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst einige Minuten später. Sie erstattet Strafanzeige in der örtlichen Polizeiwache. Während der Anzeigenaufnahme erschein ein Zeuge, der die Geldbörse der Geschädigten in den Innenstadt gefunden hatte und auf der Wache abgeben wollte. Die Geschädigte freute sich zwar sehr, dass ihre persönlichen Dokumente und Ausweise noch vorhanden waren, das Bargeld jedoch fehlte.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt, Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell