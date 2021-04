Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210409-1: Zeugensuche nach Unfallflucht: Radfahrerin bei Dooring-Unfall verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagmittag (27. März) ist eine Radfahrerin (11) bei dem Versuch einer sich öffnenden Autotür auszuweichen gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Anstatt sich um das verletzte Kind zu kümmern soll die Person auf dem Beifahrersitz die Autotür wieder geschlossen haben. Daraufhin soll der Fahrer beschleunigt und die Unfallstelle verlassen haben.

Nach ersten Ermittlungen war die 11-Jährige gegen 13.15 Uhr auf ihrem Fahrrad in Brühl auf der Merricher Straße unterwegs. Da die Straße für das Mädchen eng erschien, sei sie vorsichtshalber auf den Gehweg gefahren. Nach Aussage der Schülerin habe sich plötzlich die Beifahrertür eines am Fahrbahnrand stehenden Autos geöffnet. Beim Ausweichen sei sie dann gestürzt und habe sich an der Hand und dem Bein verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang und dem beteiligten Auto sowie dessen Fahrer und Beifahrer machen können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen.

Um derartige "Dooring-Unfälle" zu verhindern, empfiehlt die Polizei den "holländischen Handgriff" beim Aussteigen: Dabei öffnet man - egal, ob als Fahrer oder Beifahrer - die Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen. Der Fahrer öffnet die Autotür also mit der rechten Hand, der Beifahrer entsprechend mit der Linken. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper des Aussteigenden automatisch und er kann über die Schulter nach hinten blicken, um einen eventuell näherkommenden Radfahrer sehen. Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen. (he)

