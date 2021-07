Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schafe bleiben verschwunden

Altena (ots)

Am 17.07.2021 meldete sich ein 56-jähriger Schäfer aus Altena, der nach dem Unwetter der vergangenen Woche noch 29 Schafe aus seiner Herde vermisst. Diese waren in der Nacht vom 13.07.2021 auf den 14.07.2021 auf einer Wiese am Hemecker Weg untergebracht. Auch dieser Bereich war stark vom Hochwasser betroffen. Bisher sind jedoch keine Hinweise zum Verbleib der Tiere eingegangen. Bei den Tieren handelt es sich teilweise um seltene Brillenschafe.

Hinweise zum Verbleib der Tiere bitte an die Polizei Altena unter 02352-9199-0.(Becks)

