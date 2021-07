Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägereien, Kellereinbrüche und Diebstähle

Iserlohn (ots)

Am 16.07.2021 kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Streit in der Hochstraße. Dort waren ein 38-jähriger und ein 39-jähriger Iserlohner aneinander geraten. Beide Parteien kannten sich flüchtig. Der jüngere Mann weigerte sich die Wohnung zu verlassen und schlug unvermittelt mit einem Wischmop auf den Wohnungsinhaber ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei erschien vor Ort und schlichtete. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Am 19.07.2021, um 00:00 Uhr, schlug ein 41-jähriger Iserlohner mehrmals auf eine 36 Jahre alte Frau, ebenfalls aus Iserlohn, ein. Die beiden gerieten in der Straße An der Schlacht aneinander. Der alkoholisierte Schläger flüchtete vor Eintreffen der Polizei, konnte aber später im Nahbereich angetroffen werden. Er musste den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Im Tatzeitraum vom 15.07.2021 bis 17.07.2021 drangen ein oder mehrere Täter in zwei Kellerräume in der Hindenburgstraße ein. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden, es entstand aber Sachschaden an den Zugangstüren.

In der Nacht vom 16.07.2021 auf den 17.07.2021 wurde in der Südstraße ein geparkter BMW beschädigt. Dort hatte ein unbekannter Täter die hintere rechte Seitenscheibe zerstört und war in den Fahrzeuginnenraum geklettert. Wertgegenstände fand er jedoch nicht vor, er verließ die Örtlichkeit wieder unbemerkt.

Am 18.07.2021 wurde einer 50-jährigen Iserlohnerin am Seilersee ihr Mobiltelefon entwendet. Das hatte die Frau gegen 13:30 Uhr unbeobachtet auf einer Parkbank zurückgelassen, kurze Zeit später stellte sie den Diebstahl fest. Täterhinweise liegen der Polizei bisher nicht vor.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0. (Becks)

