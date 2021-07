Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Kellerverschläge/ Ford Mondeo beschmiert

Hemer (ots)

Am 16.07.2021 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu mehreren Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus in der Bräuckerstraße. Er hebelte die Zugangstüren auf, durchwühlte die Räume und entwendete Oberbekleidung. Zuvor hatte sich bereits eine männliche Person an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen gemacht und Zubehör entwendet. Ob ein Tatzusammenhang besteht muss jedoch noch geklärt werden.

In der Geitbecke wurde in der Nacht vom 15.07.2021 auf den 16.07.2021 ein abgestellter Ford Mondeo beschädigt. Dort hatte ein unbekannter Täter den Pkw mit weißer Farbe beschmiert und entfernte sich nach der Tat unbemerkt.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.

