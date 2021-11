Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211115 - 1369 Frankfurt-Schwanheim: Brand in Turnhalle

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagabend, den 14. November 2021, ereignete sich ein Brand an einer Schule im Stadtteil Schwanheim, bei dem die Umkleide einer Turnhalle in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen etwa 17.45 Uhr zu einem Brand in einer Umkleidekabine einer auf dem Schulgelände befindlichen Turnhalle. Währenddessen fand in dieser ein Volleyballspiel und in der angrenzenden zweiten Halle ein Handballturnier statt. Die Brandmeldeanlage warnte die Sportler rechtzeitig, sodass sich diese umgehend ins Freie begeben konnten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brandherd, offenbar ein brennender Mülleimer, schnell lokalisieren und das Feuer löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell