Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211115 - 1368 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Diebstählen

Frankfurt (ots)

(fue) In der Nacht von Donnerstag, den 11. November 2021 auf Freitag, den 12. November 2021 hielt sich ein 19-jähriger Wohnsitzloser im Vergnügungsviertel von Alt-Sachsenhausen auf. Auf der Herrentoilette eines Lokales in der Großen Rittergasse sprach er einen Gast an, dem er sexuelle Handlungen anbot. Zwar lehnte der Gast ab, er wurde jedoch am Gesäß begrapscht. Dies diente dazu, dem 25-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu ziehen. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte und den 19-Jährigen darauf ansprach, lief dieser aus dem Lokal. An der Ecke Paradiesgasse/Elisabethenstraße ging der 19-Jährige auf eine 23-jährige Frankfurterin zu, die dort mit einigen Freunden stand. Ziel war deren Handtasche, die die junge Frau über der Schulter trug. Der 19-Jährige rempelte die Frau an und stahl deren Handy aus der Handtasche. Auch die 23-Jährige bemerkte den Diebstahl und nahm, zusammen mit einem 27-jährigen Begleiter, die Verfolgung des Diebes auf. Als sie ihn eingeholt hatten, schlug und trat er auf den 27-Jährigen ein und setzte seine Flucht fort. Die Geschädigte ließ sich aber nicht abschütteln und verfolgte den 19-Jährigen weiter. Dabei stand sie in telefonischem Kontakt mit der Polizei. Dieser gelang es dann, den flüchtenden Tatverdächtigen festzunehmen. Bei dem 19-Jährigen wurden zwei Mobiltelefone, eine fremde Bankkarte, sowie zwei leere Geldbeutel aufgefunden. Außerdem führte er eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich. Die Ermittlungen, auch zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände, dauern an. Wie sich herausstellte, war der Tatverdächtige erst im August 2021 in Berlin aus der Jugendstrafanstalt entlassen worden, wo er wegen schweren Diebstahls einsaß. Durch den hiesigen Haftrichter wurde gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet.

