Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211115 - 1365 Frankfurt-Bornheim: Getränke aus Automat gestohlen

Frankfurt (ots)

(ne) Zwei junge Langfinger machten sich gestern Nachmittag gewaltsam an einem Getränkeautomaten an der U-Bahn Haltestelle Seckbacher Landstraße zu schaffen. Sie konnten festgenommen werden. Zeugen hatten bemerkt wie die beiden Diebe (15 und 19 Jahre) einen Getränke- bzw. Snackautomaten solange schüttelten, bis einige Getränke runterfielen und entnommen werden konnten. Dies taten die Burschen und stiegen sogleich samt ihrer Beute in eine U-Bahn der Linie 4 ein. Zeugen der Tat alarmierten die Polizei. Am Hauptbahnhof stiegen die beiden Täter aus der U-Bahn wieder aus und wurden dort direkt von der Polizei vorübergehend festgenommen.

