Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub auf Warengeschäft

Iserlohn (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter ein Warengeschäft in der Vinckestraße. Der Täter zog eine schwarze Pistole unter seiner Jacke hervor und bedrohte damit zwei anwesende Mitarbeiterinnen. Er forderte sie auf ihm Geld auszuhändigen. Eine Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Kasse. Der Mann griff sich Bargeld aus der Kasse und flüchtete fußläufig in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- 35-40 Jahre alt - Ca. 170-180cm groß - Dunkle, etwas längere, ungepflegte, lockige Haare - Schmächtige Statur - Trug einen Kapuzenpulli mit heller Kapuze, eine schwarze Jacke darüber, eine dunkle dreckige Hose, "Fingerlinge" (Handschuhe) und eine dunkle OP-Maske

Im Rahmen der Fahndung wurde eine schwarze Jacke, die mit großer Wahrscheinlichkeit dem Täter zuzuordnen ist, im Bereich Stahlschmiede aufgefunden und sichergestellt. Die Fahndung nach dem Täter selber verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten sich unter 02371-9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

