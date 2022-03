Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin doch verletzt - Unbekannte Autofahrerin gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht eine unbekannte Autofahrerin, nachdem es am Mittwochvormittag (30.03.2022) in der Wagenburgstraße zu einem Kontakt zwischen ihrem Fahrzeug und einer Fußgängerin gekommen ist. Das Fahrzeug war gegen 10.30 Uhr in der Wagenburgstraße in Richtung Talstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 140 kam es offenbar zu einer Berührung zwischen dem Fahrzeug und der 17-jährigen Fußgängerin, die bei Grünlicht die Wagenburgstraße überquerte. Die Autofahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand der Jugendlichen, die zunächst angab sich nicht verletzt zu haben, weshalb die Autofahrerin weiterfahren könne. Kurze Zeit später verspürte die 17-Jährige doch Schmerzen, woraufhin sie einen Rettungswagen alarmierte, der sie daraufhin zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Zu dem Fahrzeug, in dem neben der unbekannten Autofahrerin auch drei Kinder saßen, ist nichts Näheres bekannt. Die Autofahrerin soll zirka 35 Jahre alt, korpulent sein und kurze braune Haare haben. Zeugen, insbesondere die unbekannte Autofahrerin, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

