Neuenrade (ots)

Am 27.02.2022 kam es gegen 16:40 Uhr zu Streitigkeiten im Bereich der Straße Winterlit. Dort hielt sich zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe aus 4 Personen, alle zwischen 18 und 22 Jahren aus Neuenrade und Werdohl, mit ihren Hunden auf. Zwei junge Männer, 22 und 25 Jahre alt, waren dort ebenefalls mit ihren Hunden spazieren. Am Uferbereich des dortigen Sees kam es zu einem Streitgespräch, das schließlich in einer Schlägerei endete. Die Schlägerei dauerte auch noch an, als bereits Kräfte von Rettungswagen und Polizei vor Ort waren. Die Streitparteien wurden getrennt, die genaue Sachverhaltsklärung dauert noch an. Mindestens drei Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Am 26.02.2022, gegen 00:39 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen geparkten Pkw Ford Focus in der Straße Hinterm Bahnhof. Er trat gegen den Außenspiegel und beschädigte diesen. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- 20-30 Jahre alt, normale Statur, dunkele Haare, Bart, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer hellen Hose, hatte einen Rucksack dabei

Die Ermittlungen dauern noch an.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Werdohl unter 02392-9399-0.(becks)

