Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an Haustür

Hemer (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 21.02 und dem 25.02. in ein Wohnhaus am Waldweg einzubrechen. Sie hebelten an der Haustür, gelangten aber nicht ins Innere. An der Tür entstand Sachschaden. (schl)

