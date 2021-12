Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfallflucht

Melle (ots)

In der Zeit von Samstagabend 20 Uhr bis Sonntagmittag 12:40 Uhr, ereignete sich im Bereich Heinrich-von-Kleist-Straße / Sandkamp eine Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Passat stand am Straßenrand geparkt und wurde in der genannten Zeit durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Gegen 20:30 Uhr soll es am Samstagabend ein dumpfes Knallgeräusch gegeben haben, ob ein Zusammenhang besteht ist unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell