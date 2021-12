Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Trunkenheitsfahrt - Kreisverkehr Leckermühle überquert

Bohmte (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Rödinghausen die B218 in Richtung Wehrendorf. Aufgrund seiner Alkoholisierung, mehr als 1,4 Promille Atemalkohol, übersah der Mann den Kreisverkehr "Leckermühle" und überquerte diesen geradeaus in Richtung B65. Unter anderem entstanden Schäden an der Grünfläche, einem Dekorationswappen, einem Baum und der Fahrbahneinfassung. Am Unfallfahrzeug, einem Peugeot 5008, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. In einem Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 12.000 Euro geschätzt.

