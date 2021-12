Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht

Bad Essen (ots)

Unmittelbar an der Landesgrenze ereignete sich am Freitagnachmittag (15:55 Uhr) eine Verkehrsunfallflucht. Ein 54-jähriger Mann aus Wesel befuhr die Heithöfener Straße in nördliche Richtung. An der Einmündung zur bevorrechtigten Levener Straße hielt der Mann mit seinem Ford Mondeo hinter einem Zeugen. In diesem Moment bog ein 54-jähriger Bad Essener von der Levener Straße nach rechts in die Heithöfener Straße ab. Dabei schnitt er die Kurve und berührte mit seinem Opel Corsa den Ford Mondeo. Der Opelfahrer setzte seine Fahrt fort, konnte von dem Mann aus Wesel aber verfolgt und gestoppt werden. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Dem Bad Essener wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

