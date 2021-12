Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Betrunken in Leitplanke geprallt - hoher Sachschaden

Wallenhorst (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 05:40 Uhr, verunfallte ein Mann aus Westerkappeln auf der B68 bei Wallenhorst. Auf der Richtungsfahrbahn Bramsche, in Höhe der Autobahnauffahrt, prallte der 25-Jährige mit seinem Porsche Panamera mit großer Wucht in die Mittelschutzplanke. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, die Mittelschutzplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Da der Porsche quer zur Fahrbahn stand, wurde die B68 für die Unfallaufnahme in Richtung Norden voll gesperrt. Die Polizei stellte bei dem Unfallfahrer eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,3 Promille fest. In der Bekleidung des Mannes wurde weißes Pulver gefunden, nach ersten Ermittlungen handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Betäubungsmittel. In einem Osnabrücker Krankenhaus wurden dem Westerkappelner drei Blutproben entnommen. Sein Handy, die Betäubungsmittel und der Führerschein wurden beschlagnahmt. Der Mann blieb nach ärztlicher Einschätzung unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt war die B68 regennass. Durch Trümmerteile wurde auf der Gegenfahrbahn ein Audi A6 beschädigt. Die entstandenen Sachschäden werden auf mehr als 80.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell