POL-OS: Ankum: Pkw kollidiert mi Fußgängerin - 78-Jährige schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz in der Alfons-Schulte-Straße ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Toyota Coroalla den o.g. Parkplatz in Schrittgeschwindigkeit. Im Rahmen eines Abbiegevorgangs übersah die Autofahrerin eine Fußgängerin, sodass es zur Kollision zwischen der Kompaktklasse und der 78-Jährigen kam, die daraufhin zu Boden stürzte. Bei Eintreffen der Polizei kümmerte sich der Rettungsdienst um die schwer verletzte Dame aus Ankum. Sie wurde stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus aufgenommen. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

