Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Transporter in Lechtingen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag machten sich unbekannte Täter an einem weißen Mercedes Sprinter zu schaffen. Zwischen 00.30 Uhr und 06.30 Uhr, wurde der abgeschlossene Firmentransporter am Heuftgraben in Höhe der Hausnummer 11 vom rechten Fahrbahnrand entwendet. Möglicherweise ist der Wagen noch mit den Originalkennzeichen OS-WV 299 unterwegs. Auffällig ist die Beschriftung "Wasserversorgung Wallenhorst". Zeugen, die Hinweise auf die Tat, Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wallenhorst unter 05407/857000 zu melden.

