Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versuchen in Wohnung einzubrechen - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Montag (31.05.), in der Zeit zwischen 22:50 Uhr und 23:05 Uhr, versuchten zwei unbekannte Männer, in eine Wohnung am Neumarkt einzudringen. Sie zogen nach ersten Erkenntnissen unverrichteter Dinge von dannen.

Zeugen beobachteten die beiden Tatverdächtigen.

Der eine soll etwa 180 Zentimeter groß und etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Er soll einen gepflegten kurzen Bart und mittellange dichte dunkle Haare gehabt haben. Bekleidet war er unter anderem mit einer Jacke und einem grauen Oberteil. Sein Begleiter war etwa 170 Zentimeter groß, hatte sehr kurze Haare (ähnlich einer Glatze) und trug eine graue Bekleidung.

Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt und sucht weitere Zeugen, die vielleicht Hinweise geben können auf die beiden Tatverdächtigen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Nummer 02131 300-0 bei der Polizei melden.

Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten kostenlose Telefonberatungen zum Thema Einbruchsschutz für die Menschen im Rhein-Kreis Neuss an. Infos unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

