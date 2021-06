Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Paket aufgerissen - Festnahme dank aufmerksamer Zeugen; Positiver Drogentest; Hilferufe im Damaschkeweg; Graffiti

Marburg - Paket aufgerissen - Festnahme dank aufmerksamer Zeugen

Dank der Reaktion zweier aufmerksamer Zeugen nahm die Polizei am Dienstagnachmittag (08. Juni, einen polizeibekannten, 38 Jahre alten Mann vorübergehend fest. Er steht unter dem Verdacht, ein abgestelltes Paket auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Mörikestraße geöffnet zu haben. Durch die Ansprache der ihn beobachtenden Zeugen flüchtete der Mann ohne Beute. Aufgrund der guten Personenbeschreibung endete die Fahndung wenig später durch die Festnahme. Der Mann fiel den Zeugen zuvor bereits durch sein Verhalten auf. Er zog durch die Straße und schaute sich überall auffällig um. Zeitgleich mit der Meldung der Beobachtung an die Polizei, beobachteten die Zeugen das Aufreißen des Pakets. "Sich nicht selbst in Gefahr bringen, beobachten und sofort melden. Das ist ein Zeugenverhalten, wie es sich die Polizei wünscht!"

Kirchhain - Positiver Drogentest

Ein in Kreuznach lebender Mann in einem mit Kölner Kennzeichen versehenem Auto geriet am Dienstag, 08 Juni, um 16.30 Uhr, in Kirchhain in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Das Ergebnis war die Veranlassung einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt, denn die bei der Kontrolle aufgekommenen Verdachtsmomente, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, bestätigte der auf THC reagierende Drogentest.

Marburg - Hilferufe im Damaschkeweg

In der Nacht zum Mittwoch, 09. Juni um kurz vor Mitternacht informierten Anwohner im Damaschkeweg die Polizei über Hilferufe eines Mannes, der auch um die Häuser schleicht und gegen Türen und Scheiben klopft. Die Polizei nahm einen erheblich betrunkenen, wohnsitzlosen 57 Jahre alten Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Hinweise auf etwaige Straftaten durch sein Verhalten ergaben sich bislang nicht.

Marburg - Graffiti

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nachdem ein noch unbekannter Täter mit brauner Farbe eine ca. 55 x 60 Zentimeter große Zahlen-/Buchstabenkombination auf eine Hauswand in der Weidenhäuser Straße sprühte. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit war von Dienstag auf Mittwoch, 09. Juni, zwischen 18 und 08 Uhr. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

