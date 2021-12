Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Rauchmelder schlug Alarm - Brand in Wohnhaus in der Klosterstraße

Osnabrück (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz in der Klosterstraße rückten am späten Donnerstagabend die Freiwillige Feuerwehr Ostercappeln und die Polizei aus. Durch das Piepen eines Rauchmelders wurden die Bewohner eines Zweifamilienhauses geweckt und entdeckten eine starke Rauchentwicklung in ihrem Wohnzimmer. Unmittelbar nach Eintreffen begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten, diese stellte mittlerweile auch Flammen im betroffenen Raum fest. Durch das Feuer wurde sowohl die Wohnung im Erdgeschoss, als auch eine Wohnung im Obergeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Brandursache ist noch unklar, möglicherweise ist ein technischer Defekt für den Ausbruch verantwortlich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Die geschätzte Höhe des Schadens liegt im 6-Stelligen Bereich.

