Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nur wenige Sekunden reichen aus - Augen auf und Tasche zu!

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Dienstag (30.11.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Taschendieben Neuss.

Langfinger nutzten offenbar einen kurzen Augenblick der Unachtsamkeit einer 62-jährigen Neusserin auf dem Weg von der Kasse zu ihrem Auto am Supermarkt an der Bataverstraße. Tatzeitpunkt war Dienstag (30.11.) gegen 14 Uhr. Die Diebe entwendeten die Geldbörse der Seniorin.

Am selbigen Tag erschien eine 72 Jährige in Neuss bei der Kriminalpolizei und gab an, dass ihr in der Zeit von 14:20 bis 15:30 Uhr in dem Supermarkt an der Römerstraße ihr Portmonee entwendet wurde. Das Fehlen ihrer Brieftasche bemerkte sie an der Kasse. Auffällig fand sie, dass während ihres gesamten Einkaufs ein Mann mehrfach um sie herumgelaufen sei. Möglicherweise handelt es sich hier um den Taschendieb.

Die Seniorin beschreibt den Unbekannten wie folgt: etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkle, lockige Haare, an den Seiten jedoch kurz rasiert, Drei-Tage-Bart, ründliches Gesicht, normale Statur und dunkle Augen.

Auch in der Neusser-Innenstadt waren anscheinend Langfinger unterwegs. Eine 40 Jährige besuchte ebenfalls am Dienstag (30.11.), in der Zeit von 16:10 bis 17:10 Uhr, ein Geschäft an der Niederstraße , als ihr an der Kasse auffiel, dass ihre Geldbörse sowie das Handy aus der Handtasche gestohlen wurde.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei in Neuss die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 aufgenommen (Kommissariat 21).

Gerade im Gedränge sollten Sie auf Ihre Wertsachen achten. Taschendiebe treiben vor allem dort ihr Unwesen, wo Menschen abgelenkt sind, sei es vor Läden, im öffentlichen Nahverkehr oder aber auf dem Weihnachtsmarkt. Ihre Polizei gibt Ihnen folgende Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde auf Sie zukommen und den persönlichen Distanzradius deutlich unterschreiten! - Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie auch wirklich benötigen! - Tragen Sie Wertsachen, wie Handys und Geldbörsen, in verschlossenen Innentaschen!

Sollten Sie einen Taschendiebstahl beobachten, machen Sie umstehende Personen darauf aufmerksam und verständigen Sie unverzüglich die Polizei (Notruf 110). Besonders zum Fest der Nächstenliebe, sollte man seine Mitmenschen darauf aufmerksam machen und nicht weggucken!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell