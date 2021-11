Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Drogendealer wehrt sich gegen Festnahme - Zivilfahnder stellen Betäubungsmittel sicher

Neuss (ots)

Am Montagnachmittag (29.11.), kurz vor 15 Uhr, beobachteten Polizeibeamte in ziviler Kleidung an der Kapitelstraße einen Mann, wie dieser einem anderen augenscheinlich etwas übergab. Der Eindruck, dass es sich hierbei um einen Drogendeal handeln könnte, täuschte die Beamten nicht. Sie fanden bei dem mutmaßlichen 36-jährigen Käufer eine kleine Menge Betäubungsmittel.

Den mutmaßlichen Drogendealer, einen 34-jährigen Mann, stellten die Beamten wenig später am Marienkirchplatz. Er reagierte unvermittelt verbal aggressiv, als die Polizisten sich als solche zu erkennen gaben, und startete einen Fluchtversuch, als er nach Drogen durchsucht werden sollte.

Nach wenigen Metern stoppten ihn die Zivilpolizisten und mussten den 34-Jährigen zu Boden bringen, da sich der Mann mit aller Gewalt und auch gezielten Tritten gegen die Festnahme zur Wehr setzte. Auf die Situation aufmerksam geworden, eilten die Bezirksdienstbeamtin und Mitarbeiter des Ordnungsamts hinzu und unterstützten die einschreitenden Zivilfahnder.

Nachdem dem Verdächtigen Handschellen angelegt worden waren, durchsuchten ihn die Beamten. Hierbei fanden sie in der Innentasche seiner Jacke 22 Tütchen mit Cannabis. Zudem trug der Beschuldigte ein Taschenmesser in seiner Hosentasche.

Im Zuge des Widerstands, den der mutmaßliche Drogendealer leistete, erlitten die festnehmenden Beamten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber weiter fortsetzen. Denn mit der vorläufigen Festnahme des 34-Jährigen waren die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen. Die Polizei erwirkte beim zuständigen Amtsgericht eine Durchsuchungsanordnung für die Wohnung des Beschuldigten. Dort stellte die Polizei weitere Betäubungsmittel in nicht unerheblicher Menge und verschreibungspflichtige Arzneimittel sicher.

Auf die beiden Männer, die im Verdacht stehen einen Drogenhandel begangen zu haben, kommt nun ein kriminalpolizeiliches Ermittlungsverfahren zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell