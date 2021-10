Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Oberschönau (ots)

Eine 43-Jährige parkte ihren Hyundai Freitagnachmittag in der Hauptstraße in Öberschönau. Samstagmorgen stellte sie frische Unfallspuren an ihrem Pkw fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

