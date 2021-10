Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Zella-Mehlis (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Wäschetrockner entstand Dienstagabend ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "Hammerrödchen" in Zella-Mehlis. Sofort entwickelte sich starker Rauch im ganzen Haus. Zwei der drei Bewohner konnten noch selbstständig das Gebäude verlassen. Eine Person musste von den Kameraden der Feuerwehr mit einer Leiter gerettet werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nachdem die Flammen gelöscht waren und das Haus belüftet wurde konnten die Anwohner zurück in ihre vier Wände. Ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell