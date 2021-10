Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geparkten Pkw beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Dienstagmorgen war ein 45-Jähriger mit seinem Ford "Am Lindig" in Richtung Langenfelder Straße in Bad Salzungen unterwegs. Hierbei beschädigte dieser beim Vorbeifahren einen geparkten VW. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld.

