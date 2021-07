Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Korrektur (10:05 Uhr): Die zuvor veröffentlichte Pressemitteilung zu einem Bienendiebstahl bezog sich auf einen Vorfall in Michelbach an der Bilz und gehört daher nicht in das Präsidiumsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Heilbronn: Kind auf Zebrastreifen angefahren

Eine Autofahrerin stieß am Dienstag in Heilbronn mit einem Kind zusammen, dass gerade über einen Zebrastreifen lief. Die 25 Jahre alte Golf-Fahrerin war gegen 8.30 Uhr in der Lenaustraße unterwegs. Sie übersah wohl eine 11-Jährige die über einen Zebrastreifen lief und stieß mit dem Kind zusammen. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein Kradfahrer wurde bei einem Unfall am Montagabend am Heilbronner Jörg-Ratgeb-Platz zwar nicht verletzt, musste aber trotzdem für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 56-Jährige war gegen 21 Uhr unter Alkoholeinfluss mit einem Straßenpoller kollidiert. Ein Atemtest zeigte bei dem Mann einen Wert von über 1,6 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Untergruppenbach: LKW beschädigt BMW

Am Dienstagmorgen blieb ein unbekannter LKW-Fahrer an einem in Untergruppenbach geparkten BMW hängen. Gegen 8.30 Uhr hörte der Besitzer des Wagens einen Knall und sah auf die Heinrich-Böll-Straße, wo er sein Auto geparkt hatte. Er bemerkte, dass sein Außenspiegel abgefahren worden war und ein LKW gerade davonfuhr. Der Versuch den unbekannten LKW einzuholen scheiterte, weshalb die Polizei auf Zeugen hofft, die den Zusammenstoß beobachten konnten oder Angaben zu dem LKW machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell