POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau-Gaisbach: Seitenscheiben eingeschlagen - Täter ermittelt

Ein Unbekannter schlug am Freitag, zwischen 5.50 Uhr und 12 Uhr, in Gaisbach jeweils eine Seitenscheibe zweier geparkter PKW ein. Bei den betroffenen PKW handelte es sich um einen VW Caddy und ein Jaguar Land Rover. Wir berichteten hierüber in der gestrigen Pressemitteilung. Aufgrund von aufmerksamen Zeugen und den anschließenden Ermittlungen der Polizei konnte ein 38-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Künzelsau: Unfallflucht

Einen Schaden verursacht und dann unerkannt davongefahren ist vergangenen Samstagvormittag ein Fahrzeuglenker in Künzelsau. Der Besitzer eines Audis parkte seinen Pkw zwischen 10.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz P 2 bei einem Supermarkt in der Bergstraße. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden an dessen Kühlergrill fest. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Audi touchierte und der Fahrer sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Schaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf zirka 1.500 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, soll sich beim Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 079409400, melden.

Künzelsau: Vorfahrtsverletzung

Die Vorfahrt missachtete Montagvormittag ein Lkw-Fahrer bei Künzelsau. Der 25-jährige Fahrer eines Lkw befuhr gegen 10.50 Uhr die Kreisstraße 2300 von Garnberg kommend in Richtung Künzelsau, bog auf die Landesstraße ein und wollte anschließend in die gegenüberliegende Ausbuchtung fahren. Hierbei übersah er jedoch ein von Künzelsau kommenden und in Richtung Amrichshausen fahrenden Seat und missachtete dessen Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde der 73-jährige Fahrer des Seats leicht verletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro, am Pkw ein Schaden von mindestens 20.000 Euro.

