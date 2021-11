Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugen gesucht - Einbruch in Imbiss

Leichlingen (ots)

Am Sonntag (28.11.) gegen 23:15 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Imbisses auf der Brückenstraße in Leichlingen, dass Unbekannte während der Öffnungszeiten in einen Büroraum des Lokals eingebrochen sind.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zu dem im ersten Obergeschoss befindlichen Büroraum und durchsuchten mehrere Schränke und Regale sowie die persönlichen Gegenstände der Mitarbeiter.

Die Täter entwendeten unter anderem einen Tresor mit einem Bargeldbestand im unteren fünfstelligen Bereich sowie ein Mobiltelefon und Bargeld eines Mitarbeiters.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen, umgehend eine Spurensicherung veranlasst und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

