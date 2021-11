Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211111.2 Itzehoe: Geldbörse entwendet

Während des Besuchs eines Geschäftes in Itzehoe am Mittwochvormittag hatte eine Frau den Verlust ihres Portemonnaies zu beklagen. In der Geldbörse befanden sich mehr als zweihundert Euro.

Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr hielt sich die Geschädigte bei KiK in der Carl-Zeiss-Straße auf. Hierbei trug sie ihr Portemonnaie in einer Umhängetasche bei sich. Noch während des Shoppens erschien der Frau ihre Tasche verdächtig leicht, woraufhin sie hineinschaute und den Verlust ihrer Geldbörse feststellte. Eine verdächtige Person, die der 53-Jährigen auffällig nahegekommen war, hatte die Anzeigende nicht bemerkt. Der Dieb erbeutete 240 Euro Bargeld und einige Karten.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

