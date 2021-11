Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211110.7 Wrist: Wartende am Bahnhof bestohlen

Wrist (ots)

Montagmittag hat ein Unbekannter nach derzeitigen Erkenntnissen eine Frau am Bahnhof in Wirst bestohlen. Er griff in ihre Tasche und entwendete das Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Gegen 12.00 Uhr wartete die Geschädigte am Gleis 2 des Wrister Bahnhofs in der Straße Am Bahnhof auf den Zug. Hier verwickelte eine ältere Frau die 55-Jährige in ein Gespräch unverfänglicher Art. Am Zielort ihrer Reise in Hamburg bemerkte die Anzeigende schließlich das Fehlen ihrer Geldbörse aus ihrem Portemonnaie. Im Nachhinein vermutete sie, dass die Unbekannte sie am Bahnsteig angesprochen hatte, um sie abzulenken, während eine weitere Person sich an ihrem Eigentum bediente. Einen Diebstahl während der Zugfahrt hielt die Geschädigte für unwahrscheinlich, da sie währenddessen ihre Tasche auf dem Schoss abgestellt hatte.

Die aus dem Itzehoer Umland Stammende beschrieb die Verdächtige als etwa 60 Jahre alt und 160 cm groß mit normaler Statur. Die Frau hatte kurze graue Haare mit einem roten Ansatz und trug eine selbstgestrickte, lange Jacke sowie Latschen mit dreieckigen Löchern.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

