POL-IZ: 211110.4 Itzehoe: Porsche-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Am vergangenen Freitag hat sich ein Rentner wiederholt ohne Führerschein am Steuer in Itzehoe erwischen lassen. Mittlerweile ist der Mann nicht mehr im Besitz des Fahrzeugs, das die Polizei am Montag zum Zwecke der Gefahrenabwehr sicherstellte.

Freitagvormittag suchte der Senior aus dem Kreis Steinburg mit seinem Porsche ein Amt in Itzehoe auf und verließ dieses anschließend wieder fahrenderweise. Dabei beobachteten Zeugen den Herrn und informierten die Polizei, da ihnen bekannt war, dass der 78-Jährige keinen Führerschein mehr besaß. In der Vergangenheit war der Rentner ungeachtet des Führerscheinentzugs bereits mehrfach in einem seiner Autos unterwegs gewesen, einige Strafanzeigen lagen aus diesem Grunde gegen den Beschuldigten vor.

Als gegenüber Beamten der Polizeistation Wellenkamp am Montag erneut der Verdacht geäußert wurde, dass der 78-Jährige mit seinem Wagen unterwegs sein sollte, machte sich eine Streife auf die Suche nach dem Mann. Letztlich trafen Einsatzkräfte den Uneinsichtigen unweit seines in Itzehoe abgestellten Porsches an und stellten das Fahrzeug nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt zur Gefahrenabwehr sicher. Seinen Weg musste der Beschuldigte erst einmal zu Fuß fortsetzen.

