Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Rollstuhlfahrer stürzt Abhang hinunter

Rösrath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (25.11.) fuhr ein 89-jähriger Rösrather in seinem Rollstuhl auf dem Fußgängerweg entlang der Hofferhofer Straße in Fahrtrichtung Hoffnungsthal, als er vermutlich aufgrund des nassen Laubes auf dem Gehweg die Kontrolle verlor und mitsamt seines Rollstuhles den linksseitig befindlichen Abhang herunterstürzte.

Zeugen wurden auf den Hilfeschrei des Rentners aufmerksam, eilten dem Mann unverzüglich zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Er erlitt eine Kopfverletzung und wurde schwerverletzt mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Rollstuhl war nicht mehr fahrbereit und wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell