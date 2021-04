Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frontalzusammenstoß auf der Neusser Straße

Jüchen (ots)

Am Samstagmorgen (24.04.), um kurz vor 8 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zur Bundesstraße 59 (Neusser Straße) in Jüchen aus. Gemeldet worden war ein Frontalzusammenstoß zweier Autos. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine 33-jährige Pkw-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen einer entgegenkommenden 42-Jährigen kollidiert. Beide Unfallbeteiligten erlitten hierdurch Verletzungen, die einen Transport in ein Krankenhaus notwendig machten. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zum Zweck der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den betroffenen Straßenabschnitt vorübergehend. Inzwischen hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

