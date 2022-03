Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (28.03.2022) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft an der Wildunger Straße Getränke im Wert von über 200 Euro gestohlen zu haben. Die 48-jährige Ladendetektivin konnte den Mann gegen 14.30 Uhr dabei beobachten, wie er über 90 Getränkedosen in einer Sporttasche verstaut und mit dieser den Kassenbereich passiert haben soll, ohne zu bezahlen. Nach der Kasse hielten ihn Sicherheitsmitarbeiter fest und übergaben ihn schließlich der Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann ein Taschenmesser und beschlagnahmten dieses. Der bereits einschlägig polizeibekannte kroatische Staatsangehörige ist ohne festen Wohnsitz und wurde im Laufe des Dienstags (29.03.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

