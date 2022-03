Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Holzsitzgruppe abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Am Dienstagmorgen (29.03.2022) ist im Bereich der Egelseer Heide an der Stettener Straße eine Sitzgruppe abgebrannt. Ein Zeuge bemerkte gegen 06.45 Uhr die brennenden Holzbänke und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Sitzgruppe bereits vollständig. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein nicht sachgemäß entsorgter Einweggrill zum Brand geführt haben. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

