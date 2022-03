Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Stadtbahnunfall leicht verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine 17 Jahre alte Passantin ist am Montagmorgen (28.03.2022) am Bahnhof Feuerbach von einer Stadtbahn erfasst und leicht verletzt worden. Die Fußgängerin überquerte gegen 09.15 Uhr den dortigen Z-Übergang trotz gelbem Warnlicht, als eine Stadtbahn der Linie U6 in Richtung Fasanenhof herannahte. Die Stadtbahn erfasste die 17-Jährige, die dadurch abgewiesen und gegen ein Metallgeländer geschleudert wurde. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Frau sowie den unter Schock stehenden Stadtbahnfahrer. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr in Richtung Fasanenhof bis etwa 09.50 Uhr gesperrt.

